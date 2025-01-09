Niğde'de Öğrenci Servisi Çocuğa Çarptı: 9 Yaşındaki M.A.Y. Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Çamardı ilçesinde öğrenci servisinin çarptığı 9 yaşındaki çocuk kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltında.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:26
Niğde'de Öğrenci Servisi Çocuğa Çarptı: 9 Yaşındaki M.A.Y. Hayatını Kaybetti

Niğde'de Üzücü Trafik Kazası

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, öğrenci servisi tarafından çarpılan 9 yaşındaki M.A.Y. hayatını kaybetti. Kaza, Nazmiye Pınar İlköğretim Okulu çıkışında meydana geldi. M.A. idaresindeki 51 S 0017 plakalı minibüs, okuldan çıkan 4. sınıf öğrencisi M.A.Y'ye çarptı.

Kaza sonrası, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerle birlikte, M.A.Y'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze ve Gözaltı Süreci

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü M.A. ise gözaltına alındı.

Vali Cahit Çelik'in Ziyareti

Niğde Valisi Cahit Çelik, kaza yerine giderek yetkililerden bilgi aldı ve M.A.Y'nin ailesine başsağlığı diledi. Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 14.59'da Çamardı Nazmiye Pınar İlkokulu önünde meydana gelen elim trafik kazasında 9 yaşındaki evladımız hayatını kaybetmiştir. Kaza ile ilgili adli soruşturma başlatılarak süreç titizlikle takip edilmektedir. Bu acı olayda hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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