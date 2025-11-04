Niğde'de Organ Bağışı Haftası'nda Bilinçlendirme Standı ve Farkındalık

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda Niğde İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşları organ bağışı süreci ve önemi hakkında bilgilendiriyor; stantlar hafta boyunca açık.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:31
3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Niğde İl Sağlık Müdürlüğü kent genelinde stantlar kurarak organ bağışının önemini anlattı. Kurulan stantlarda vatandaşlara organ bağışı süreci ve bağışın toplumsal anlamı hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından yürütülen bilgilendirme çalışmalarıyla amaç, vatandaşlarda organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve gönüllü bağışçı sayısını artırmak. Organ bağışında bulunmak ya da konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar hafta boyunca kurulan stantlara davet edildi.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan yaptığı açıklamada, 'Bağışlanan her organ, bekleyen bir hastaya umut, bir aileye yeniden yaşam sevinci demektir. Ülkemizde binlerce vatandaşımız organ nakli beklemekte. Oysa hepimizin elinde bu umudu gerçeğe dönüştürebilecek bir güç var o da organ bağışı' dedi.

Dr. İnan sözlerine şöyle devam etti: 'Organ bağışı sadece bir sağlık hizmeti değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, insan sevgisinin ve merhametin en güzel örneğidir. Bir kişinin alacağı karar, birçok hayata dokunabilir. Bir kalp bir canı, bir karaciğer başka bir canı, iki böbrek iki farklı insanı yeniden hayata bağlayabilir.'

İnan, 'Unutmayalım ki, bağışlanan her organ filizlenen yeni bir yaşamdır. Niğde halkına bu konuda gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim. Yaşarken de, vefat ettikten sonra da insanlara umut olabilmek, bırakabileceğimiz en anlamlı mirastır' ifadelerini kullandı.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü ayrıca 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası boyunca kent genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle bilgilendirme çalışmalarına devam edeceğini duyurdu ve tüm vatandaşları stantlara katılmaya davet etti.

