Niğde'de Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Niğde'de Trajik Kaza

Niğde'de, bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi ve üç kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, S.D. (63) tarafından yönetilen Aydoğanlar Havayolu'na ait 51 BA 751 plakalı yolcu otobüsünün, 34 EAD 004 plakalı otomobile çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpışma, Niğde-Aksaray kara yolu Yakacık köyü yakınlarında yaşandı.

Olay Yeri ve Müdahale

Olay sonrası derhal jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, otomobilin sürücüsü E.T.T. (20) yaşamını yitirdi. Ayrıca otobüsteki üç yaralı ise kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu acı olay, yine yolda dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yaralıların durumu ile ilgili güncel bilgiler alınmaya devam ediliyor.

Niğde'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Niğde'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Niğde'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.