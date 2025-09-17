Niğde'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Niğde'de Yeşilburç'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 10:39
Niğde'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Niğde'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza ve müdahale bilgileri

Niğde'de, T.C. (23) yönetimindeki 68 ABT 974 plakalı otomobil, Yeşilburç beldesi Yaylayolu mevkisinde şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Y.C. (23), K.A. (24) ve Ş.A. (16), sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Polis Merkezi Saldırısı: 16 Yaşındaki Saldırgan ve 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Ömer Çelik: Menderes, Zorlu ve Polatkan 64. Yılında Rahmetle Anıldı
3
İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri
4
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Gözaltında
5
İsrail Gazze'de Psikolojik Savaşla Filistinlileri Yerinden Etmeye Çalışıyor
6
Türk İş Dünyası Bişkek’te 5 Milyar Dolarlık Türkiye-Kırgızistan Ticaret Hedefine Odaklandı
7
Ağustos'ta Trafiğe 215.130 Araç Kaydedildi, Toplam 32,8 Milyonu Aştı

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu