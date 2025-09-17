Niğde'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza ve müdahale bilgileri

Niğde'de, T.C. (23) yönetimindeki 68 ABT 974 plakalı otomobil, Yeşilburç beldesi Yaylayolu mevkisinde şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Y.C. (23), K.A. (24) ve Ş.A. (16), sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.