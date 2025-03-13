Niğde'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 7 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı kapsamında 7 şüpheli, mumya satmaya çalışırken yakalandı ve tutuklandı. Jandarma ekiplerinin Kemerhisar beldesinde düzenlediği operasyonda, Hristiyan bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen bir mumya ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yapılan açıklamada, 11 Mart'ta düzenlenen operasyonda, H.G. isimli zanlının ikametinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda gizli tutulduğu anlaşılan mumya bulundu. Kemerhisar beldesinde kimliği belirlenen 7 şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı. Bu şüpheliler arasında H.G, H.O, İ.E, K.A, M.A, R.E ve Ş.K. yer alıyor.

Alınan sağlık kontrollerinin ardından Bor Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamada, bu olayın ardından soruşturmanın genişletildiği ve şüpheli sayısının 7'ye çıktığı belirtilirken, mumyanın araştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de jandarma eşliğinde kazı çalışmalarına başlayacağı ifade edildi.

Valilik ayrıca, ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik kararlı mücadele içinde olduklarını vurgulayarak, bu süreçte emek veren tüm jandarma ve adliye teşkilatına teşekkür etti.

Olay, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 11 Mart'ta düzenlediği operasyonda başlamıştı. Elde edilen mumya, Orta Çağ dönemine ait ve erkek görünümlü olmasıyla dikkat çekiyor.

Niğde'nin Bor ilçesinde Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen mumyayı satmaya çalışırken yakalanan 6 zanlı Bor Adliyesi'ne sevk edildi.