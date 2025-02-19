Niğde'de Tarihi Eser Operasyonu: 274 Sikke ve 11 Obje Ele Geçirildi

Niğde'de gerçekleştirilen operasyonda 274 tarihi sikke ve 11 obje ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:49
Niğde'de Tarihi Eser Operasyonu: 274 Sikke ve 11 Obje Ele Geçirildi

Niğde'de Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Niğde'de, tarihi eser niteliği taşıyan 274 sikke ve 11 obje yapılan başarılı bir operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik Açıklama Yaptı

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bir araçta arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 274 sikke ile 11 tarihi obje bulundu. Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Bu tür operasyonlar, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi adına büyük önem taşıyor ve yetkililer, suçlu şahısların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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