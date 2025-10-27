Niğde'de Tefecilik Operasyonu: Bor'da 4 Zanlı Gözaltında

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı; milyonlarca liralık senet, çek ve belge ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 15:20
İl Jandarma Komutanlığı eş zamanlı operasyon düzenledi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefeciliği örgütlü olarak yaptıkları tespit edilen 4 zanlının adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında farklı kişiler adına düzenlenmiş 5 milyon 176 bin liralık 30 senet, 9 milyon 502 bin 950 liralık 6 çek, 74 boş senet, noterden alınmış 18 belge, senet tevdi bordrosu ve 6 cep telefonu yer aldı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, farklı kişiler adına düzenlenmiş 5 milyon 176 bin liralık 30 senet, 9 milyon 502 bin 950 liralık 6 çek, 74 boş senet, noterden alınmış 18 belge, senet tevdi bordrosu ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

