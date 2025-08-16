DOLAR
Niğde'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ankara-Niğde Otoyolu Pınarcık'ta tır ile otomobil çarpıştı; 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 19:15
Ankara-Niğde Otoyolu Pınarcık mevkisinde kaza meydana geldi

Ankara-Niğde Otoyolu Pınarcık mevkisinde, aynı yönde ilerleyen 34 KBJ 064 plakalı tır ile 01 DJU 33 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan C.T. (54) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

