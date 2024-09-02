Niğde'de Trajik Olay: Baba ve Kızının Cesetleri Baraj Gölünde Bulundu

Niğde'de Üzücü Bir Gelişme

Niğde'nin Bor ilçesi Bahçeli beldesindeki Bahçeli Barajı'nda yaşanan üzücü bir olayda, bir baba ve 4 yaşındaki kızı suyun yüzeyinde hareketsiz halde bulundu.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, baraj gölünde iki kişinin cansız bedeni olduğu yönünde gelen ihbar üzerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edilmiştir. Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda su altından çıkardıkları iki kişinin kimliklerini belirledi. Cesetlerin, baba Ü.A. ve kızı F.H.A.'ya ait olduğu tespit edildi.

Cenazelerin Durumu ve Araştırmalar

Baba ve kızının cenazeleri, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılmıştır. Olay yerinde bulunan bir otomobilin de Ü.A.’ya ait olduğu belirlenmiştir.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam etmektedir.

Niğde'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cansız bedeni bulundu.

Niğde'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cansız bedeni bulundu.

Niğde'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cansız bedeni bulundu. Bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cansız bedeni bulundu. Bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.