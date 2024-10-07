DOLAR
34,24 -0,03%
EURO
37,64 -0,09%
ALTIN
2.912,02 0,27%
BITCOIN
2.180.225,34 -1,72%

Niğde'de Türk-Japon Dostluğu İçin Panel Düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Türk-Japon ilişkilerinin 100. yılı kutlandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:51
Niğde'de Türk-Japon Dostluğu İçin Panel Düzenlendi

Niğde'de Türk-Japon İlişkileri Paneli Gerçekleşti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk: Türk-Japon İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Etkinlik, diplomasinin 100. yılını kutlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Rektör Uslu'dan Önemli Açıklamalar

Panelde açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ilişkilerinin tarihine vurgu yaptı. Uslu, şunları belirtti:

"Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra, 6 Ağustos 1924'te Japonya hükümeti Lozan Antlaşması'nı onaylayarak dostluk ilişkilerimizin temelini attı. 1925 yılında ise Japonya, Türkiye'de büyükelçilik açtı. Bu dostluk ve iş birliği her alanda devam etti. Yüzyıllık dostluğumuzun değerini her zaman bilmeli ve bu ilişkileri ileriye taşımak için çaba göstermeliyiz."

Büyükelçi Takahiko'dan Duygusal Mesajlar

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklerine değindi. Panelde yaptığı konuşmada, "Türklerle Japonya'nın dostluğu tarih boyunca birçok olaya dayanarak pekişti. Kendi kültürlerine sadık kalarak modernleşme çabalarıyla iki ülke arasında güçlü bir bağ mevcut" dedi ve ekledi:

"Bu yıl, iki ülkenin dostluk ilişkilerini geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak adına birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Türkiye'nin dost bir ülke oldukları Japonya'da iyi biliniyor. Bu başarıları paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Panelde Türkiye-Japonya İlişkileri Konuşuldu

Panelin sonunda, katılımcılar Türkiye-Japonya ilişkileri üzerine bilgi alışverişinde bulundu. İki ülke arasındaki dostluğun nasıl geliştirilebileceği konusunda fikirler paylaşıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" konulu panel...

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panele, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" konulu panel...

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panele, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" konulu panel...

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panele, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" konulu panel...

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panele, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" konulu panel...

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panele, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüştü
2
CHP Lideri Özel'den Sığınmacı Konusunda Önemli Açıklamalar
3
Eskişehir'de Sokak Ortasında Pompalı Tüfekli Saldırı
4
Hazar Turan Alim için Veda Töreni Düzenlendi
5
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Gazze Açıklaması
6
Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
7
Marmara'da Tarım Müdürü Cinayeti: Zanlı Yakalandı

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak