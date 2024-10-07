Niğde'de Türk-Japon Dostluğu İçin Panel Düzenlendi

Niğde'de Türk-Japon İlişkileri Paneli Gerçekleşti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk: Türk-Japon İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Etkinlik, diplomasinin 100. yılını kutlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Rektör Uslu'dan Önemli Açıklamalar

Panelde açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ilişkilerinin tarihine vurgu yaptı. Uslu, şunları belirtti:

"Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra, 6 Ağustos 1924'te Japonya hükümeti Lozan Antlaşması'nı onaylayarak dostluk ilişkilerimizin temelini attı. 1925 yılında ise Japonya, Türkiye'de büyükelçilik açtı. Bu dostluk ve iş birliği her alanda devam etti. Yüzyıllık dostluğumuzun değerini her zaman bilmeli ve bu ilişkileri ileriye taşımak için çaba göstermeliyiz."

Büyükelçi Takahiko'dan Duygusal Mesajlar

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklerine değindi. Panelde yaptığı konuşmada, "Türklerle Japonya'nın dostluğu tarih boyunca birçok olaya dayanarak pekişti. Kendi kültürlerine sadık kalarak modernleşme çabalarıyla iki ülke arasında güçlü bir bağ mevcut" dedi ve ekledi:

"Bu yıl, iki ülkenin dostluk ilişkilerini geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak adına birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Türkiye'nin dost bir ülke oldukları Japonya'da iyi biliniyor. Bu başarıları paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Panelde Türkiye-Japonya İlişkileri Konuşuldu

Panelin sonunda, katılımcılar Türkiye-Japonya ilişkileri üzerine bilgi alışverişinde bulundu. İki ülke arasındaki dostluğun nasıl geliştirilebileceği konusunda fikirler paylaşıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panele, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panele, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panele, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panele, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panele, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da katıldı.