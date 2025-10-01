Niğde'de Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma sonucunda 3 şüpheliyi yakaladı.

Arama ve ele geçirilen materyaller

Şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 131 bin 500 dolu makaron, 1650 paket sigara, 230 kilogram tütün, 33 kutu sigara paketleme poşeti, 29 paket nargile tütünü, 23 kutu sigara sarma kağıdı, 21 elektronik sigara, sigara basma makinası ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

