Niğde'de Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de yürütülen tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda makaron, sigara ve tütün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 18:45
Niğde'de Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma sonucunda 3 şüpheliyi yakaladı.

Arama ve ele geçirilen materyaller

Şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 131 bin 500 dolu makaron, 1650 paket sigara, 230 kilogram tütün, 33 kutu sigara paketleme poşeti, 29 paket nargile tütünü, 23 kutu sigara sarma kağıdı, 21 elektronik sigara, sigara basma makinası ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve...

Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 131 bin 500 dolu makaron, 1650 paket sigara, 230 kilogram tütün, 33 kutu sigara paketleme poşeti, 29 paket nargile tütünü, 23 kutu sigara sarma kağıdı, 21 elektronik sigara, sigara basma makinası ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve...

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Düzce Valisi Aslan, 5. Sınıf Başkanı Alper Cinel'in Sözünü Yerine Getirdi
4
İstanbul'da Kuyu-4: Uluslararası Uyuşturucu İddiasıyla 42 Sanık Yargılanıyor
5
Muş Valiliği'nden İŞKUR ile 500 Kişilik TYP Alımı Başlıyor
6
İstanbul'da 1. Dünya Girişimsel Nöroloji ve Nöroşirürji Kongresi Başladı

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin