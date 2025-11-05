Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de 28 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı; 4 kişi tutuklandı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:13
Operasyon ve Gözaltılar

Niğde'de uyuşturucu ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalandı.

Çalışmalar, Niğde, Bor ve Çiftlik Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yürütüldü.

Operasyonlar 28 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirildi.

Ele Geçirilenler

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 35,39 gram uyuşturucu madde, 64 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cam aparat ele geçirildi.

Adli Süreç

Adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 kişi savcılık talimatı doğrultusunda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

