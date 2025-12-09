Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama, 11 Gözaltı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

İl genelinde yürütülen çalışmada çok sayıda madde ve para ele geçirildi

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, uyuşturucu suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Adli süreç sonunda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 200,38 gram uyuşturucu madde, 14 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet hassas terazi ve 101 bin 895 lira bulundu.

Emniyet güçleri, bölgede suçla mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.

