DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,59 0,02%
ALTIN
5.753,91 -0,25%
BITCOIN
3.857.765,62 0,1%

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama, 11 Gözaltı

Niğde'de düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı; 4 kişi tutuklandı, 4 adli kontrol, 3 serbest. 200,38 gr uyuşturucu ve 101 bin 895 lira ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:53
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama, 11 Gözaltı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

İl genelinde yürütülen çalışmada çok sayıda madde ve para ele geçirildi

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, uyuşturucu suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Adli süreç sonunda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 200,38 gram uyuşturucu madde, 14 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet hassas terazi ve 101 bin 895 lira bulundu.

Emniyet güçleri, bölgede suçla mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.

NİĞDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE...

NİĞDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU SUÇLARINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

NİĞDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Francken: Belçika’nın Türkiye’ye İhtiyacı Var — Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü
2
Adana İmamoğlu'nda 72 yaşındaki Vahit Şentuna kayıp — Aramalar sürüyor
3
Kırıkkale'de Eş Zamanlı Operasyonda 4 Firari Yakalandı
4
Bilecik'te Metamfetamin Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
5
Nazilli Belediyesi 5 Bin Fidanı Işıklar Mahallesi'nde Dağıttı
6
Ordu'da Boztepe'de Kartpostallık Sis Manzarası

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi