Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, 3 Tutuklama

Emniyet ekipleri çok sayıda delil ele geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 158,98 gram sentetik uyuşturucu, 226 sentetik hap, 3 tabanca, 46 fişek, hassas terazi, 104 bin lira ve 160 dolar bulunuyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayrıca, 13 farklı suçtan aranan firari hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.