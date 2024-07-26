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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 87 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Niğde'de tıra yapılan operasyonda 87 kilogram esrar yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 22:11
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 87 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Niğde'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Niğde'de gerçekleştirilen bir operasyonda, tıra gizlenmiş durumda 86 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyonun Detayları

Niğde Valiliği'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde getirilmesi ihtimali üzerine harekete geçti. Belirlenen tıra gerçekleştirilen baskında, narkotik köpeği yardımıyla 23 pakette 86 kilo 950 gram esrar bulundu.

Vali Çelik'in Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim müsterih olsun ki ilimiz genelinde uyuşturucu ile mücadelemiz kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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