Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik planlı bir çalışma yürüttü.

Ele Geçirilen Madde ve Araçlar

Yapılan operasyonda zanlıların üzerinde, adreslerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, kenevir tohumu ile birlikte 3 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği ve 4 fişek ele geçirildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanırken, biri isə adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Zanlıların üzerinde, adreslerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, kenevir tohumu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği ve 4 fişek ele geçirildi.

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Zanlıların üzerinde, adreslerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, kenevir tohumu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği ve 4 fişek ele geçirildi.