Niğde'deki Trafik Kazasında 9 Kişi Yaralandı

Niğde'de Trafik Kazası: 9 Yaralı

Niğde ilinde bir minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu toplamda 9 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişiler, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Kaza Detayları

Kaza, Y.Ş. idaresindeki 51 ADB 019 plakalı hafif ticari araç ile S.T. yönetimindeki 51 AK 978 plakalı minibüsün Çamardı-Niğde kara yolundaki Kavlaktepe köyü yakınlarında çatışması sonucu meydana geldi.

İhbar ve Müdahale

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılardan birinin durumu oldukça ciddi. Y.Ş.'nin Şırnak'ta görev yapan bir uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.