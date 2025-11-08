Niğde'den Dünya'ya Akrep Zehri İhracatı

Niğde'nin Edikli beldesinde genç girişimci İhsan Nacar ve ailesinin kurduğu tesiste yetiştirilen akreplerin zehri, soğuk zincirle uluslararası pazarlara gönderiliyor.

Tesiste üretim ve ihracat

Bin akreple faaliyete başlayan tesiste, Türkiye'de nadir gerçekleştirilen akrep zehri üretimi yapılıyor. Üretilen zehirler, Çin, Japonya, Kore, ABD ve Rusya başta olmak üzere dış pazarlara ihraç ediliyor.

Projenin başlangıcı ve onay

İhsan Nacar, işin hikayesini şöyle anlattı: "Bizim bölgemizde yılan ve akrep gibi hayvanlar çok görüldüğü için bu canlılara merakım oluştu ve araştırmaya başladım. Türkiye’de ve dünyada akrep zehrinin kullanım alanlarını, üretim yöntemlerini, beslenmesini inceledim. Projemizi Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunduk, onay aldıktan sonra da tesisimizi kurduk. Şu anda Şanlıurfa bölgesine ait yerli akrep türlerini yetiştiriyor ve zehrini sağarak elde ediyoruz."

Yasal temin ve bakım koşulları

Nacar, satış ve doğadan toplanmasının yasak olduğunu vurgulayarak akreplerin "izinli firmalardan resmi yollarla temin edildiğini" belirtti. "Türkiye’de akrep toplamak ve satmak yasak. Biz bu işi tamamen yasal yollarla, aktif ve izinli şirketlerden danışmanlık alarak hibe yolu ile temin etti. Şu anda tesisimizde yaklaşık 1000 akrep bulunuyor" dedi.

Akreplerin sağlıklı büyümesi için sessiz, karanlık ve sabit sıcaklıktaki ortamlarda tutulduğunu söyleyen Nacar, her akrebin ayrı kaplarda barındırıldığını; sıcaklık düştüğünde üşüdüklerini, fazla rutubetin ise strese yol açıp ölüme neden olabildiğini aktardı.

Kullanım alanları ve üretim verileri

Zehir, AR-GE çalışmaları için ilaç, kozmetik ve biyokimya laboratuvarlarına gönderiliyor. Nacar, "Piyasada resmi firmalardan başka satış yapılması yasak. Biz zehri AR-GE çalışmaları için ilaç, kozmetik ve biyokimya laboratuvarlarına satıyoruz. 300-400 akrepten ortalama 1 gram zehir elde ediyoruz. Şu anda Çin, Japonya, Kore, ABD ve Rusya gibi ülkelere gönderim yapıyoruz. Akrep sayımızı 15-20 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Gelecekteki hedefimiz ise sadece zehir satmakla kalmayıp, akrep zehrinden ağrı kesici krem veya serum gibi ürünler üretmek" diye konuştu.

Aile desteği ve AR-GE çalışmaları

Nacar'ın kız kardeşi Rabia Özgen de tesiste aktif görev yapıyor. Özgen, başta korktuğunu ancak zamanla alıştığını söyleyerek, "Abimin merakıyla başladık bu işe. İlk başta tedirgindim ama sonra alıştım. Onlara yemlerini, sularını verdikçe insan bağ kuruyor. Ayda dört gün bakım ve sağım yapıyoruz, zehirleri -44 derecede muhafaza ediyoruz. Şimdi artık korkmuyorum, severek yapıyorum" dedi.

Türkiye'de bu alanda sayılı üreticiler arasında yer alan Nacar ailesi, Niğde ve çevresindeki akrep türleri üzerinde yürüttükleri AR-GE çalışmalarıyla tespit edilecek yeni türleri dünya pazarına sunmayı hedefliyor.

