Niğde Emniyet ve Sağlık Müdürleri AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Niğde Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak destek verdiler.

Oylama, fotoğraf sanatını teşvik etmek ve birçok hikayeyi bir araya getirmek amacıyla düzenleniyor. Bu yıl katılımcılar arasında yer alan Delen ve İnan, oylamaya büyük bir heyecanla iştirak ettiler.

Yılın en iyi karelerini seçme sürecinde Niğde’nin önde gelen isimlerinin yer alması, etkinliğin bölgedeki önemini artırıyor. Bu tür organizasyonların devam etmesi, toplumsal bilincin artması yönünde büyük bir katkı sağlayacak.