Niğde Emniyeti'nden Uyuşturucuyla Mücadelede Etkin Farkındalık Çalışmaları

Niğde Emniyeti, 27 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen 10 etkinlikle 532 vatandaşa ulaştı ve bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:16
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumun farklı kesimlerine yönelik farkındalık çalışmalarıyla uyuşturucuyla mücadeleyi sürdürüyor.

Etkinlik Detayları

27 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında yürütülen önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında, ekipler 10 etkinlik düzenledi. Gerçekleştirilen etkinliklerde 532 vatandaşa ulaşılarak uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturuldu.

Etkinlikler çerçevesinde, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi ve katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yapılan açıklamada, toplumun her kesiminin uyuşturucuyla mücadelede bilinçlenmesinin önemi vurgulanarak, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği ifade edildi.

