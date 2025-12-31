DOLAR
Niğde Geven Balı’na Coğrafi İşaret Tescili

Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği’nin çalışmasıyla Niğde Geven Balı coğrafi işaret aldı; kalite, denetim ve eğitimlerle üretim güçlendirilecek.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:56
Niğde Arı Yetiştiricileri Birliğinin girişimleriyle Niğde Geven Balı, coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı. Bitki çeşitliliğiyle öne çıkan kentte, özellikle kırsal bölgelerde önemli bir geçim kaynağı olan Geven Balı artık kaynağı ve özellikleri bakımından resmi güvence altında.

Tescilin Dayanakları ve Bölgesel Önemi

Yaklaşık 500 arıcının faaliyet gösterdiği Niğde’de, Geven Balı’nın coğrafi işaretle tescillenmesinde; Niğde balının aralıksız beş yıl boyunca en kaliteli bal seçilmesi başvuru için temel dayanaklardan biri oldu. Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niğmetullah Şentürk, Geven Balı’nın kent için yalnızca tarımsal bir ürün değil, aynı zamanda önemli bir ekonomik değer olduğunu vurguladı.

Bilimsel Değerlendirme ve Kalite Bulguları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu da tescilin bilimsel ve ekonomik açıdan önemine dikkat çekti. Yapılan analizlerde balın kimyasal özelliklerinin ulusal ve uluslararası referans değerlerini karşıladığı; özellikle nem, sakkaroz ve prolin parametrelerinde yüksek kalite gösterdiği belirlendi. Ayrıca Niğde Geven Balı, protein içeriği bakımından Türkiye’de en yüksek değerlere sahip ballar arasında yer alıyor.

Üretim, Denetim ve Gelecek Planları

Analizler, üretim sürecinde herhangi bir katkı maddesi veya yabancı bileşen kullanılmadığını; balın hem süzme bal hem de petekli bal olarak üretildiğini ortaya koydu. Hasat genellikle Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştiriliyor. Coğrafi işaretle birlikte kalite standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor; üretimden alıma kadar tüm süreçlerin denetleneceği komisyonlar oluşturulacak ve arıcılara eğitim verilecek.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Arı Yetiştiricileri Birliği ve ilgili kurumlarla birlikte önümüzdeki günlerde üreticilere yönelik eğitim programları düzenlenecek. Amaç, Niğde Geven Balı’nı kalite ve sürdürülebilirlik açısından güçlendirerek hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda daha etkin bir konuma taşımak.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

