Niğde Karacaören'de 60 Yaşındaki Adam Sulama Havuzunda Ölü Bulundu

Niğde’nin Karacaören köyünde 60 yaşındaki Mustafa Ü., köyde bulunan müstakil evinin bahçesindeki sulama havuzunda hareketsiz halde bulundu.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İncelemesi ve Soruşturma

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Ü.’nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

