Niğde-Kayseri yolunda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Niğde merkez ilçesine bağlı Ovacık köyü mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Niğde - Kayseri karayolunun 14'üncü kilometresinde seyir halindeki otomobil sürücüsü E.A. (31) direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Kaza ve müdahale

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve trafik ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü E.A. (31) ile yolcu A.Ç. (38)'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Y.D. (35), ilk müdahalelerin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Olayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

