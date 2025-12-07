Niğde-Kayseri yolunda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Niğde - Kayseri karayolunun 14. kilometresinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:33
Niğde merkez ilçesine bağlı Ovacık köyü mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Niğde - Kayseri karayolunun 14'üncü kilometresinde seyir halindeki otomobil sürücüsü E.A. (31) direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve trafik ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü E.A. (31) ile yolcu A.Ç. (38)'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Y.D. (35), ilk müdahalelerin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

