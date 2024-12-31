Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de Yeni Yıl Kutlamaları İle Personel Motive Edildi

Yeni Yıl Kutlamaları Niğde'de Başladı

Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de, görevi başındaki personelin yeni yılı kutlandı. Niğde Valisi Cahit Çelik ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, ilk olarak Sungurbey Polis Amirliği'ni ziyaret etti. Burada telsizden anons ederek emniyet mensuplarının yeni yılını kutlayan Çelik, personele tatlı ikram etti.

Vali Çelik'ten Ziyaretler

Vali Çelik, daha sonra Derbent Kavşağı'ndaki uygulama noktasını ziyaret ederek, polislere çorba ikramında bulundu. Ayrıca, Niğde-Kayseri kara yolundaki jandarma uygulama noktası ile Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2025 yılının barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi. Çelik, yeni yıl tedbirleri kapsamında 533 polis ve 152 jandarma olmak üzere toplam 685 personelin görev yaptığını aktardı.

Kırıkkale'de Personel Ziyaretleri

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek personelle sohbet etti. Makas ve Önal, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Kırıkkale-Ankara kara yolu kontrol noktasındaki jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

Makas: "Başarılı Bir Yıl Geçirdik"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Makas, yılbaşı dolayısıyla görevi başındaki personeli ziyaret ettiklerini belirtti. Bu yılın kendileri için başarılı bir yıl olduğunu kaydeden Makas, "İnşallah bu başarıların üzerine yenilerini ekleyerek milletimizin huzuru için ekipçe çalışacağız" şeklinde konuştu. Son olarak Yüksek İhtisas Hastanesi'ni ziyaret eden Makas, yeni doğan 2 bebeğe altın takarak hastane çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Yozgat ve Kırşehir'de Yeni Yıl Sevinci

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Göçer ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi, huzurevi, Şehir Hastanesi ve itfaiye gibi yerleri ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı. Özkan, yeni yılın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi. Yılbaşı gecesinde 1750 güvenlik personeli ve 226 ekibin görev başında olduğunu ifade eden Özkan, ilin birçok noktasında asayiş tedbirlerinin alındığını belirtti.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de, Kırşehir Osman Yalçınkaya ve Mucur Hayrettin Ekim Huzurevlerini ziyaret ederek yaşlıların yeni yılını kutladı. Ayrıca, Ankara-Kayseri karayolundaki uygulama noktalarında görevli personele yönelik ziyaretler gerçekleştiren Demiryürek, itfaiye, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi ve 112 Acil Çağrı Merkezinde yoğunluk ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demiryürek'e, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ve protokol üyeleri eşlik etti.

Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de, görevi başındaki personelin yeni yılı kutlandı. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas (solda) ve beraberindekiler, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek personelle sohbet etti.

Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de, görevi başındaki personelin yeni yılı kutlandı. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas (solda) ve beraberindekiler, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek personelle sohbet etti.