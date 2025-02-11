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Niğde Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Niğde'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon, sosyal medya dolandırıcılığına yönelikti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:14
Niğde Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Niğde Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Niğde'de gerçekleştirilen büyük bir dolandırıcılık operasyonu, 4 ilde yankı uyandırdı. Niğde merkezli yürütülen operasyonda, gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilik Açıklaması

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya platformlarında düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eş Zamanlı Operasyon

Ekipler, Niğde il merkezinin yanı sıra Kayseri, Samsun ve Mersin'de eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalar sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki zanlı serbest bırakıldı.

İzleme Çalışmaları Sürüyor

Operasyon çerçevesinde, hala 2 zanlının yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

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