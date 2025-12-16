Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, selebral palsi hastası Tuğba Ateş’e tekerlekli sandalye hediye etti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, sosyal sorumluluk anlayışıyla 23 yaşındaki selebral palsi hastası Tuğba Ateş'in hayalini gerçekleştirdi. Üniversitenin Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ziyarette genç kadına tekerlekli sandalye hediye edildi ve Kızılay tarafından kıyafet desteği sağlandı.

Ziyaret ve destek

Ziyaret sırasında Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü gönüllüleri de yer aldı. Hediyelerin verilmesi ve ailenin ziyaret edilmesiyle hem ihtiyaçlara katkı sağlamayı hem de aileye moral olmayı amaçladıklarını belirten Dr. Bilal Çilkaya, üniversitenin sosyal sorumluluk alanında aktif rol üstlendiğini vurguladı.

Dr. Bilal Çilkaya şöyle dedi: "Tuğba kardeşimizin yanına gelerek tekerlekli sandalye hediye ettik. Kızılay’ın kıyafet hediyelerini getirdik. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte hem Tuğba kardeşimizi ziyaret etmek, hem onun ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkı sağlamak hem de ailesine moral vermek istedik"

Dr. Çilkaya, bu tür sosyal destek çalışmalarının artarak devam edeceğini ve dezavantajlı bireylerin her zaman yanında olmayı amaçladıklarını söyledi. İlerleyen süreçte daha kapsamlı projelerle sahada olacaklarını belirterek, "Özel ihtiyaç durumundaki kardeşlerimize olabildiğince destek sağlayarak onların hayatlarına dokunmak, moral olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

