DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,27 -0,15%
ALTIN
5.872,59 0,59%
BITCOIN
3.729.117 -1,69%

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, selebral palsi hastası Tuğba Ateş’e tekerlekli sandalye hediye etti

NÖHÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, 23 yaşındaki selebral palsi hastası Tuğba Ateş’e tekerlekli sandalye ve Kızılay’dan kıyafet desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:14
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, selebral palsi hastası Tuğba Ateş’e tekerlekli sandalye hediye etti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, selebral palsi hastası Tuğba Ateş’e tekerlekli sandalye hediye etti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, sosyal sorumluluk anlayışıyla 23 yaşındaki selebral palsi hastası Tuğba Ateş'in hayalini gerçekleştirdi. Üniversitenin Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ziyarette genç kadına tekerlekli sandalye hediye edildi ve Kızılay tarafından kıyafet desteği sağlandı.

Ziyaret ve destek

Ziyaret sırasında Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü gönüllüleri de yer aldı. Hediyelerin verilmesi ve ailenin ziyaret edilmesiyle hem ihtiyaçlara katkı sağlamayı hem de aileye moral olmayı amaçladıklarını belirten Dr. Bilal Çilkaya, üniversitenin sosyal sorumluluk alanında aktif rol üstlendiğini vurguladı.

Dr. Bilal Çilkaya şöyle dedi: "Tuğba kardeşimizin yanına gelerek tekerlekli sandalye hediye ettik. Kızılay’ın kıyafet hediyelerini getirdik. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte hem Tuğba kardeşimizi ziyaret etmek, hem onun ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkı sağlamak hem de ailesine moral vermek istedik"

Dr. Çilkaya, bu tür sosyal destek çalışmalarının artarak devam edeceğini ve dezavantajlı bireylerin her zaman yanında olmayı amaçladıklarını söyledi. İlerleyen süreçte daha kapsamlı projelerle sahada olacaklarını belirterek, "Özel ihtiyaç durumundaki kardeşlerimize olabildiğince destek sağlayarak onların hayatlarına dokunmak, moral olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(ST-TB-)

Selebral palsi hastası Tuğba Ateş'in hayali gerçek oldu

Selebral palsi hastası Tuğba Ateş'in hayali gerçek oldu

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Baba ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu — Soruşturma Derinleşiyor
2
Mersin'de Sıcacık An: Çamurlu Ayakkabısını Çıkarıp Çorapla Markette Alışveriş Yaptı
3
Kahta'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Yalova Göç İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 9 Şüpheli, 1 Tutuklama
5
Muğla Büyükşehir ve GEKA’dan Akıllı Şehir Dönüşümü’ne Destek
6
Kahramanmaraş’ta Engelli Çiftin Çatısı Akan Evde Hayat Mücadelesi
7
Samsun'da İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu Yenileniyor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi