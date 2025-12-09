DOLAR
Niğde Uzmanlarından Kritik Uyarı: Her 3 Çocuktan Biri Fazla Kilolu veya Obez

Niğdeli uzmanlar çocukluk çağı obezitesinin arttığını, Türkiye'de her 3 çocuktan birinin fazla kilolu veya obez olduğunu ve aile müdahalesinin hayati olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:05
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan çocuk sağlığı uzmanları, çocukluk çağı obezitesinin hızla büyüyen bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü belirtti. Uzmanlar sorunun çocukların bugününü ve geleceğini tehdit ettiğini vurguladı.

Hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme riski artırıyor

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Aysel Yıldız Boyraz, Dünya Sağlık Örgütü tanımına atıfta bulunarak obezitenin "kişinin fiziksel ve psikolojik sağlığını ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyecek düzeyde vücut yağ dokusunun artması" olduğunu söyledi. Dr. Boyraz, "Hareketsiz yaşamın yaygınlaşması ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının artmasıyla birlikte obezite sıklığı her geçen gün yükseliyor" dedi ve genetik yatkınlık, azalmış fiziksel aktivite, düzensiz uyku, psiko-sosyal etkenler ve bazı ilaçları başlıca nedenler olarak sıraladı.

Obeziteye eşlik eden hastalıklara dikkat

Dr. Boyraz, obezitenin çocuklarda hipertansiyon, diyabet, metabolik sendrom, uyku bozuklukları ve uyku apnesi, polikistik over sendromu, erken veya hızlı ilerleyen ergenlik, ağız ve diş sorunları ile mide reflüsü gibi pek çok komplikasyonu beraberinde getirebildiğini belirtti. Erken müdahale ve önleyici yaklaşımların önemine dikkat çekti.

Kalp hastalıklarının temeli çocuklukta atılıyor

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Dursun Muhammet Özdemir, Türkiye'deki durumu endişe verici olarak tanımlayarak, "Türkiye’de artık her üç çocuktan biri obez ya da fazla kilolu" dedi. Özdemir, obez çocuklarda kalp çevresinde yağlanma, erken yaşta tansiyon yüksekliği ve damar sertliğine rastlandığını, yetişkin dönemde görülen birçok kardiyovasküler hastalığın tohumlarının çocuklukta atıldığını vurguladı.

Ailelere somut öneriler ve eylem planı

Dr. Özdemir, Sağlık Bakanlığı’nın bu yıl yayımladığı Obezite ile Mücadele ve Eylem Planına atıfta bulunarak ailelerin sürecin merkezinde olduğunu ifade etti: "Bu eylem planında özellikle ailelerin bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması merkezi bir öneme sahip. Çocuk bu yolculuğu tek başına yürütemez."

Uzmanlar ailelere şu önlemleri önerdi: şekerli içecekleri evden kaldırmak, paketli atıştırmalıklardan uzak durmak, noodle ve enerji içeceklerinden kaçınmak, sofrada sebze ve doğal gıdaları artırmak, ekran süresini azaltmak ve her gün en az bir saat fiziksel aktivite sağlamak. Erken dönemde yapılacak müdahalelerin ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek ciddi sağlık sorunlarını önleyebileceği belirtildi.

