Niğde Valisi Çelik'ten Osmanlı'nın Hayata Geçirilemeyen Demir Yolu Projesi

Niğde Valisi Çelik, Tarihin İzini Sürüyor

Niğde Valisi Cahit Çelik, Osmanlı Devleti'nin ilk demir yolu projesi olan Samandağ Basra Demiryolu Projesini kaleme aldığı yeni kitabını tamamladı. Çelik, çalışmasının detaylarını makamında düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Geçmişe Yolculuk

Vali Çelik, görev yaptığı bölgelerin tarihine büyük önem verdiğini belirterek, Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaymakamlık döneminde bölgenin tarihiyle ilgili çalışmalar yaptığını açıkladı. Çelik, 1830'da İngiliz General Chesney'in bölgeyi ziyaret ederek kaleme aldığı çalışmalara ulaştığını ifade etti.

Projenin Ayrıntıları

Çelik, Chesney'nin, Hindistan ile bağlantıyı sağlamak amacıyla Samandağ'dan Şanlıurfa Birecik'e uzanacak bir demir yolu hattı önerdiğini anlattı. Bu hattın ardından Fırat Nehri kullanılarak Basra'ya ulaşım planlarının yapıldığını kaydetti.

Osmanlı ile İngiltere İlişkileri

Cahit Çelik, projenin Osmanlı arşivlerinden elde ettiği belgelerle desteklendiğini belirtti. Çelik, 1857'de Osmanlı'nın projeyi bir İngiliz firmasına ihale ettiğini ve firmanın fon bulma sorunları nedeniyle projeyi tamamlayamadığını açıkladı.

Kalkınma Yolu Projesi ile Bağlantı

Çelik, Kalkınma Yolu Projesi ile Samandağ Basra Demiryolu Projesi'nin benzer amaçlar taşıdığını vurguladı. Bu projelerin, Anadolu üzerinden Avrupa’ya taşınacak malların transitini kolaylaştıracağını ifade etti. Ayrıca, Çelik, bu hatların Doğu-Batı ticareti için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Osmanlı Devleti'nin ilk demir yolu projesi Samandağ Basra Demiryolu Projesi'ni kaleme aldığı kitabını tamamladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Osmanlı Devleti'nin ilk demir yolu projesi Samandağ Basra Demiryolu Projesi'ni kaleme aldığı kitabını tamamladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Osmanlı Devleti'nin ilk demir yolu projesi Samandağ Basra Demiryolu Projesi'ni kaleme aldığı kitabını tamamladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Osmanlı Devleti'nin ilk demir yolu projesi Samandağ Basra Demiryolu Projesi'ni kaleme aldığı kitabını tamamladı.