Niğde'ye 98 Milyon Lira Yatırım Desteği

Niğde İçin Büyük Yatırım Müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde'ye yönelik 98 milyon lira bütçeli dört yatırım projesinin hayata geçirileceğini duyurdu.

KOP Projesi ile Yerel Kalkınma

Kacır, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle gerçekleştirilecek bu projelerin, Niğde'nin kalkınma sürecini hızlandıracağını vurguladı.

Proje tanıtım törenine Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu da katılım gösterdi.

Desteklenecek Projeler

Kacır, desteklenecek projeleri şu şekilde sıraladı:

Niğde Çamardı Merkez (Hanyazı) I. Kısım

Merkez Dündarlı sol sahil yer üstü sulama tesisleri

Niğde Ulukışla İlçesi Çiftehan Hayvan İçme Suyu Tesisi

KOP Yeşilburç Ekoturizm Uygulama Projesi

Bakan Kacır, “98 milyon lira bütçeli yatırımların şehrimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 4), Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle Niğde'de gerçekleştirilecek 98 milyon lira bütçeli 4 yatırım projesinin protokol imza törenine katıldı. Törene Niğde Valisi Cahit Çelik (sol 3), Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir (sol 2) ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu (sağ 4) da katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 4), Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle Niğde'de gerçekleştirilecek 98 milyon lira bütçeli 4 yatırım projesinin protokol imza törenine katıldı. Törene Niğde Valisi Cahit Çelik (sol 3), Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir (sol 2) ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu (sağ 4) da katıldı.