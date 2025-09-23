Nihad Ebu Guş: Filistin Devleti'nin Tanınması Yaptırımla Desteklenmezse 'Sözde' Kalır

Nihad Ebu Guş: Filistin Devleti'nin Tanınması Yaptırımlarla Desteklenmezse 'Sözde' Kalır

KAYS EBU SEMRA - İsrail uzmanı Filistinli yazar Nihad Ebu Guş açıklıyor

Filistinli yazar Nihad Ebu Guş, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınmasının tek başına yeterli olmayacağını; bu adımın İsrail'e yönelik yaptırımlar ve yaptırımları uygulayacak siyasi irade ile desteklenmezse "sözde" kalacağını söyledi.

Ebu Guş, Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma sürecini değerlendirirken, bunun Filistinlilerin haklarının tanınması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Ancak bu tanımanın, İsrail'in işlediği suçların hesabını sormaya dönük somut uygulamalarla pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere ve Fransa'nın İsrail'in kuruluşu ve gelişimine verdiği desteğe dikkat çeken Ebu Guş, "Filistin halkına haksızlık ve Nekbe getiren batılı ülkeler bugün devletimizi tanıyor. Bu adımın çok geciktiği doğru, ancak atılmış olması önemli." ifadelerini kullandı.

Ebu Guş, Filistin Devleti tanınmasının "İsrail'in soykırımı ve benzeri görülmemiş suçlarının gölgesinde gelen önemli bir adım" olduğunu belirterek, bu adımın eş zamanlı olarak sahada İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme tehdidine karşı korunması gerektiğine işaret etti.

Tanımanın etki yaratması için atılması gereken pratik adımlar arasında İsrail'in boykot edilmesi, silah ambargosu uygulanması ve iki devletli çözümün korunması bulunduğunu söyleyen Ebu Guş, "Filistin halkının hakları sadece duyurulmamalı aynı zamanda korunmalı da." dedi.

Filistin Devleti tanınmasının ayrıca İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde hesap verebilir kılınması ve Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım iddialarının sürdürülmesinin engellenmesiyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Ebu Guş, tanımanın hukuki bir referans sağladığını belirterek, "Tanımalar hukuki bir referanstır" ifadesini kullandı ve ülkelerin Filistin'i koşulsuz tanıması gerektiğini savundu. Buna gerekçe olarak, 1948 Nekbe'sinde İsrail'i hiçbir koşul öne sürmeden tanıyan ülkelerin tutumunu gösterdi.

Filistin içindeki bölünmenin bu kazanımın doğru değerlendirilmesini engellediğini söyleyen Ebu Guş, liderlerin anlaşmazlıkları bir an önce aşarak uluslararası tanımalar sonrası kapsamlı bir ulusal vizyon ve plan oluşturması gerektiğini belirtti. Bu planın siyasi, diplomatik ve halk mücadelesi dahil tüm direniş biçimlerini dikkate alması gerektiğini vurguladı.

"Her gün zorla göçe ve Gazze'de işlenen soykırıma maruz kalıyoruz. Bu suçlara ortak bir mücadele programı ile karşı koymalıyız," diyen Ebu Guş, uluslararası toplumun daha kararlı adımlar atmasının önemini tekrar etti.

ABD'nin Filistin Devleti'nin tanınmasından memnun olmadığını söyleyen Ebu Guş, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun arkasında durmaya devam ettiğini belirtti ve bu taraf tutumunun hem ABD çıkarlarına hizmet etmediğini hem de süper güç olarak sorumluluklarla bağdaşmadığını ifade etti.

