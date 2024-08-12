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Nihad Sami Banarlı'nın 50. Ölüm Yıldönümü İstanbul'da Anıldı

Edebiyat tarihçisi Nihad Sami Banarlı, İstanbul'da düzenlenen etkinlikle 50. ölüm yıl dönümünde anıldı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 22:01
Nihad Sami Banarlı'nın 50. Ölüm Yıldönümü İstanbul'da Anıldı

Nihad Sami Banarlı'nın 50. Ölüm Yıldönümü Anması

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ünlü edebiyat tarihçisi, şair ve yazar Nihad Sami Banarlı'nın vefatının 50. yılı dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, Fatih Alay Köşkü'ndeki Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte Banarlı'nın Hayatı ve Eserleri Ele Alındı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, etkinlikte Banarlı'nın çalışmalarının edebiyat dünyasındaki önemine değindi. Yılmaz, "Ben de onun eserleriyle edebiyat fakültesi tarih bölümü öğrencisiyken tanıştım. Özellikle 'İman ve Yaşama Üslubu' gibi kitaplarından büyük ölçüde faydalandım," ifadelerini kullandı.

İlk Tanışma ve Geniş Bir Hayat Hikayesi

Prof. Dr. Şeyma Güngör, Banarlı ile İstanbul Fetih Cemiyeti'nde tanıştığını ve kendisinin Türkçe'ye olan ilgisini artırdığını belirtti. Güngör, "Kendisi çok disiplinli bir insandı. Banarlı'nın konuşma tarzı ve ses tonu dinleyenleri hemen etkisi altına alıyordu," dedi.

Türk Dili Üzerindeki Etkisi Unutulmaz

Prof. Dr. Hayati Develi, Banarlı'nın "Türkçe'nin Sırları" adlı eserinin Türkçe’ye yönelik önemli bir bakış açısı sunduğunu ve nesiller boyunca etkili olduğunu belirtti. Develi, "Banarlı'nın eserleri hâlâ okunmakta ve değerlidir," diye ekledi.

Kültürel Mirası ve Öğretmenliği

Prof. Dr. Kazım Yetiş ise Banarlı'nın eğitim hayatından ve pek çok insana ilham vermesinden söz ederek, "Eserleri sayesinde Türk edebiyatı üzerine ciddi katkılarda bulundu. Banarlı, öğrencileriyle olan ilişkileriyle de hatırlanmalıdır," değerlendirmesini yaptı.

Etkinlik boyunca Banarlı'nın hayatı, eserleri ve Türk edebiyatına katkıları hakkında derinlemesine bilgiler verilirken, onun Türkçe'yi ve edebiyatı savunma konusundaki azmi bir kez daha vurgulandı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Vefatının 50. senesinde Nihad Sami Banarlı"...

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Vefatının 50. senesinde Nihad Sami Banarlı" etkinliği düzenlendi. Fatih Alay Köşkü'ndeki Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz (sol 4), Prof. Dr. Şeyma Güngör (sol 2), Prof. Dr. Hayati Develi (sol 3) ve Prof. Dr. Kazım Yetiş de (solda) katıldı. Yetiş, programda konuşma yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Vefatının 50. senesinde Nihad Sami Banarlı"...

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Vefatının 50. senesinde Nihad Sami Banarlı" etkinliği düzenlendi. Fatih Alay Köşkü'ndeki Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz (sol 4), Prof. Dr. Şeyma Güngör (sol 2), Prof. Dr. Hayati Develi (sol 3) ve Prof. Dr. Kazım Yetiş de (solda) katıldı. Yetiş, programda konuşma yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Vefatının 50. senesinde Nihad Sami Banarlı"...

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Vefatının 50. senesinde Nihad Sami Banarlı" etkinliği düzenlendi. Fatih Alay Köşkü'ndeki Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz (sol 4), Prof. Dr. Şeyma Güngör (sol 2), Prof. Dr. Hayati Develi (sol 3) ve Prof. Dr. Kazım Yetiş de (solda) katıldı. Yetiş, programda konuşma yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Vefatının 50. senesinde Nihad Sami Banarlı"...

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Vefatının 50. senesinde Nihad Sami Banarlı" etkinliği düzenlendi. Fatih Alay Köşkü'ndeki Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz (sol 4), Prof. Dr. Şeyma Güngör (sol 2), Prof. Dr. Hayati Develi (sol 3) ve Prof. Dr. Kazım Yetiş de (solda) katıldı. Yetiş, programda konuşma yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Vefatının 50. senesinde Nihad Sami Banarlı"...

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Vefatının 50. senesinde Nihad Sami Banarlı" etkinliği düzenlendi. Fatih Alay Köşkü'ndeki Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz (sol 4), Prof. Dr. Şeyma Güngör (sol 2), Prof. Dr. Hayati Develi (sol 3) ve Prof. Dr. Kazım Yetiş de (solda) katıldı. Yetiş, programda konuşma yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Vefatının 50. senesinde Nihad Sami Banarlı"...

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Vefatının 50. senesinde Nihad Sami Banarlı" etkinliği düzenlendi. Fatih Alay Köşkü'ndeki Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz (sol 4), Prof. Dr. Şeyma Güngör (sol 2), Prof. Dr. Hayati Develi (sol 3) ve Prof. Dr. Kazım Yetiş de (solda) katıldı. Yetiş, programda konuşma yaptı.

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