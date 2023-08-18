Nihat Hatipoğlu'ndan üzen haber: Ünlü ilahiyatçı Prof. hastaneye kaldırıldı!

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesaplarında, "Nihat hocamız şu anda tansiyonu nedeniyle hastanede tedavi görüyor" ve "Hocamıza dua edin" gibi ifadeler kullanıldı.