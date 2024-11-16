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Nihat Zeybekci: 'Tehdit Neredeyse Oraya Kadar Gideriz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin tehdit altında olması durumunda sert bir mücadelenin yapılacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 19:35
Nihat Zeybekci: 'Tehdit Neredeyse Oraya Kadar Gideriz'

Açıklamalar Denizli'de Yayımlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli’de gerçekleştirilen AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci, 'Mevzubahis vatan olursa, mevzubahis Türkiye olursa, tehdit nereden doğuyorsa oraya kadar yeteriz.' dedi.

Tek Parti Vurgusu

Kongrede konuşan Zeybekci, ülkenin her köşesinde başı dik yürüyebilen tek partinin AK Parti olduğunu belirtti. 'Bu vatan ve milletin sahibi sadece AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan' ifadelerini kullanan Zeybekci, 'Başımız dik olacak, etrafımız ateş çemberi.' şeklinde konuştu.

Uluslararası Güvenlik Mesajı

Zeybekci, Gazze ve Filistin ile ilgili süregelen sorunlara atıfta bulunarak, 'Hesaplarına göre Gazze'deki hesaplar başka boyuta geçecek.' dedi. Tehlikenin büyüdüğünü ve buna karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı:

'Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz, o kadar basit.'

Askeri Faaliyetler ve Uzay Projeleri

Kongrede Türkiye’nin uluslararası askeri operasyonlarına da değinen Zeybekci, Somali'de Türk araştırma gemileri ve dört savaş gemisinin bulunduğunu belirtti. 'Türkiye, uzayla ilgili üssünü de oralarda kuracak.' ifadelerini kullandı.

Zeybekci, 'Son üç uyduyu yüzde yüz yerli olarak biz yaptık. Herkes bizim bilgiye erişimimizi engelleyemiyor.' şeklinde ekledi.

Yönetim Kurulu Seçimi

Kongrede Duygu Canbaz tek aday olarak yer aldı. Kongreye Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve çok sayıda partili katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresine katılarak bir konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresine katılarak bir konuşma yaptı.

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