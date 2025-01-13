Nijer'de 73 Yaşındaki Avusturya Vatandaşı Kaçırıldı

Nijer'de Kaçırılan Avusturyalı Kadın

Nijer'in kuzeyinde bir Avusturya vatandaşının kaçırıldığı bildirildi. Avusturya Dışişleri Bakanlığı, 73 yaşındaki Eva Gretzmacher'ın, 11 Ocak tarihinde kimliği belirsiz kişilerce evinden alınarak kaçırıldığını açıkladı.

Gretzmacher, yerel basında çıkan haberlere göre, kadınların ve kız çocuklarının eğitimine yönelik çeşitli projeler yürütmekteydi ve bölgede 28 yıldır yaşamaktaydı. Olayın meydana geldiği Agadez, Libya ve Cezayir sınırında bulunuyor ve başkent Niamey'e yaklaşık 900 kilometre mesafede yer alıyor.

Bu kaçırma olayı, geçmişte de benzerlerine sahne olmuş bir bölgedir. 2010 yılında, Fransız devletine ait nükleer enerji şirketi Orano'nun eski çalışanları olan 5 Fransız, 1 Togo ve 1 Madagaskar vatandaşı kaçırılmış, rehinelerinin Ekim 2013'te serbest bırakıldığı öğrenilmiştir.

Kaçırılan Eva Gretzmacher'ın durumu, hem Avusturya hem de uluslararası kamuoyunu endişelendirmekte.