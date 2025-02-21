Nijer'de Askeri Yönetimden Sivil Yönetime Geçiş İçin 5 Yıl Önerisi

Nijer'de Sivil Yönetim İçin Yeni Tarih Önerisi

Nijer'de bir komisyon, demokratik yönetime geçiş için en az beş yıllık bir süre önerdi. Ulusal basının duyurduğu haberlere göre, komisyon yetkilileri bu süreçte sivil yönetime geçişin 60 ay olarak belirlendiğini ifade etti. Ancak bu sürenin, güvenlik durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebileceği de vurgulandı.

Seçimlere Katılım ve Askeri Yönetim

Komisyonun Başkanı Mamoudou Harouna Djingarey, yeni tüzük kapsamında seçimlere katılabilecek siyasi partilerin 2-5 arasında sınırlı olacağını açıkladı. Ayrıca askeri yönetim yetkililerinin de gelecekteki oylamalara katılabileceği ifade edildi.

Öte yandan, komisyon, askeri yönetim lideri Abdurrahmane Tchiani’nin rütbesinin generalliğe yükseltilmesine yönelik bir karar aldığını da duyurdu. Askeri yönetim, bu komisyon raporunun ardından geçiş takvimi hakkında son kararı verecektir.