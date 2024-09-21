Nijer'de Sel Felaketi Nedeniyle Eğitim Yılı 1 Ay Gecikecek

Nijer'de Eğitim Yılı Sel Nedeniyle Ertelendi
Nijer'deki askeri yönetim, ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle okullarda ve üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılının başlangıcını bir ay geciktirdi.
Resmi Açıklamalar
Hükümet yetkilileri, yeni eğitim öğretim yılının 28 Ekim 2023 tarihinde başlayacağını duyurdu. Karar, sel felaketinden etkilenen bazı okulların binalarının hasar görmesi veya sular altında kalması nedeniyle alındı. Ağır Zararlar
Haziran ayından bu yana süregelen sel olayları sonucunda Nijer'de 285 kişi hayatını kaybetti. Bu durum, eğitim sisteminde aksamaların yaşanmasına yol açtı.