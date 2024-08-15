Nijer'de Terör Saldırısı: 15 Sivil Hayatını Kaybetti

Nijer'de Saldırı: 15 Sivil Öldü

Nijer'in batısında gerçekleşen bir terör saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti. Ordu tarafından yapılan açıklamada, 12 Ağustos'ta Tillaberi bölgesinin Mehana mevkiinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerin sivillere saldırdığı duyuruldu.

Açıklamanın Detayları

Açıklamada, saldırıda 14 sivilin anında yaşamını yitirdiği ifade edilirken, ertesi gün bölgede gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise 1 kişinin daha hayatını kaybettiği aktarıldı.

Terrorist Grupların Etkisi

Tillaberi bölgesi, Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun kesiştiği sınır hattında yer almakta. Bu bölge, özellikle El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sıkça saldırı düzenlediği bir alan olarak biliniyor.

Yerel halk ve güvenlik güçleri, bu tür saldırıların daha fazla can almasını önlemek adına ciddi tedbirler alınmasını talep ediyor.