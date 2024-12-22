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Nijer'de Terör Saldırısı: 4 Asker Hayatını Kaybetti

Tillaberi bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 4 asker yaşamını yitirdi; 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 14:23
Nijer'de Terör Saldırısı: 4 Asker Hayatını Kaybetti

Nijer'de Terör Saldırısında 4 Asker Hayatını Kaybetti

Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde gerçekleştirilen bir terör saldırısında 4 asker yaşamını yitirdi. Devlet televizyonunda yayınlanan haberlere göre, saldırı Kossey Gossou bölgesindeki askeri birliğe yönelik yapıldı.

Saldırı Detayları

Kimliği belirsiz terörist gruplar tarafından düzenlenen bu saldırında, askeri birlik hedef alındı. Olay sonrasında düzenlenen operasyonlarda 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki Güvenlik Durumu

Bu saldırı, Tillaberi bölgesinde ay başından bu yana gerçekleşen dördüncü terör eylemi olarak kayıtlara geçti. Önceki saldırılarda, 5 Aralık'ta 21 sivil, 10 Aralık'ta 10 asker ve 12 Aralık'ta 39 sivil hayatını kaybetmişti.

Üç Ülkenin Sınırı

Tillaberi bölgesi, Nijer, Mali ve Burkina Faso arasında bulunan ve "üç ülke sınırı" olarak bilinen bir alanda yer alıyor. Bu sınır hattı, 2017'den bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sıkça saldırdığı bir bölge olma özelliğini taşıyor.

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