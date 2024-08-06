Nijer'de Yağışlar Felakete Neden Oldu

Nijer'de Sel ve Toprak Kaymaları Faciası

Nijer, haziran ayından bu yana devam eden aşırı yağışların etkisi altında kalmaya devam ediyor. Bu durum, sel ve toprak kaymalarına yol açtı ve bu felaketler neticesinde 77 kişi hayatını kaybetti.

Etkilenen Bireyler ve Can Kaybı

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son süreçte yaşanan bu felaketlerden 75 bin 711 kişi etkilendi. Sel olayları sonrasında 34 kişinin, toprak kaymaları sonucu ise 43 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca, bu olaylar sonucunda 87 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Geçmiş Yıllardaki Durum

Nijer'de 4 Temmuz tarihinde ölü sayısının 27 olduğu bildirilmişti. Aşırı yağışlar, genellikle haziran ayında başlayıp eylül ayında sona eriyor. Geçtiğimiz yıl, benzer yağışlar sonucunda 137 bin 797 kişi etkilenmiş ve 41 kişi yaşamını yitirmişti. O dönemde 53 kişi de çeşitli yaralanmalarla hastanelik olmuştu.

Felaketin yarattığı yıkım ve insan kaybı, bölgedeki yaşam standartlarını da olumsuz etkilemekte. Gelecek günlerde alınacak önlemler, yerel halk için hayati önem taşımaktadır.