Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nijer'de Yağışlar Felakete Neden Oldu

Nijer'de aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 77 can kaybı yaşandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 18:24
Nijer'de Yağışlar Felakete Neden Oldu

Nijer'de Sel ve Toprak Kaymaları Faciası

Nijer, haziran ayından bu yana devam eden aşırı yağışların etkisi altında kalmaya devam ediyor. Bu durum, sel ve toprak kaymalarına yol açtı ve bu felaketler neticesinde 77 kişi hayatını kaybetti.

Etkilenen Bireyler ve Can Kaybı

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son süreçte yaşanan bu felaketlerden 75 bin 711 kişi etkilendi. Sel olayları sonrasında 34 kişinin, toprak kaymaları sonucu ise 43 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca, bu olaylar sonucunda 87 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Geçmiş Yıllardaki Durum

Nijer'de 4 Temmuz tarihinde ölü sayısının 27 olduğu bildirilmişti. Aşırı yağışlar, genellikle haziran ayında başlayıp eylül ayında sona eriyor. Geçtiğimiz yıl, benzer yağışlar sonucunda 137 bin 797 kişi etkilenmiş ve 41 kişi yaşamını yitirmişti. O dönemde 53 kişi de çeşitli yaralanmalarla hastanelik olmuştu.

Felaketin yarattığı yıkım ve insan kaybı, bölgedeki yaşam standartlarını da olumsuz etkilemekte. Gelecek günlerde alınacak önlemler, yerel halk için hayati önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek