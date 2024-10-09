Nijer'deki Aşırı Yağışlar 339 Hayat Kaybına Neden Oldu

Nijer'de Yağışların Yol Açtığı Felaket

Nijer, haziran ayından bu yana süregelen aşırı yağışların etkisi altında kalmaya devam ediyor. Son gelen verilere göre, bu şiddetli yağışlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 339'a yükseldi.

Etki Altındaki Bölge ve Can Kaybı

Royal Niger haber ajansının aktardığına göre, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 23 Eylül itibarıyla 1 milyon 176 bin 528 kişinin bu yağışlardan etkilendiği belirtildi. Ülkede en çok zarar gören bölgeler arasında Maradi, Tahoua, Zinder ve Dosso gibi yerler bulunuyor. Bu bölgelerdeki ölü sayıları sırasıyla 111, 99, 65 ve 22 olarak kaydedildi. Ayrıca, başkent Niamey'de de 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tarihi Yapılar Zarar Gördü

Bu felaketten UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Agadez kenti de etkilendi. 1515 yılına tarihlenen, tamamı kilden inşa edilmiş olan Agadez Camisi ciddi hasar aldı. Bu durum, tarihî yapının korunması için kaygı verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yağışların Etkisi ve Okul Açılışları

Ulusal Meteoroloji Ofisi, bazı alanlarda geçen yıla oranla %200 daha fazla yağış kaydedildiğini duyurdu. Söz konusu aşırı hava koşulları nedeniyle, ülkede 2 Ekim olarak planlanan okulların açılış tarihi 28 Ekim'e ertelendi. Geçtiğimiz yıl, benzer yağışlar 137 bin 797 kişiyi etkilemiş ve 41 can kaybına yol açmıştı.