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Nijer, Mali'ye Destek İçin Ukrayna ile Diplomatik İlişkilerini Sonlandırdı

Nijer, Mali'deki Tuareg isyancılarına yardım sağladığı gerekçesiyle Ukrayna ile ilişkilerini sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:09
Nijer, Mali'ye Destek İçin Ukrayna ile Diplomatik İlişkilerini Sonlandırdı

Nijer'in Ukrayna ile Diplomasisi Sona Erdi

Nijer, özellikle Tuareg isyancılarıyla Mali ordusu arasındaki çatışmada Ukrayna'yı istihbarat destekçisi olarak suçlayarak diplomatik ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Hükümet Açıklaması

Nijer hükümeti sözcüsü Albay Binbaşı Amadou Abdramane, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın uluslararası teröre destek verdiğini öne sürdü. Mali hükümetinin ve halkının dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayan Abdramane, "Ukrayna'nın bu tavrı nedeniyle diplomatik ilişkilerimizi sonlandırma kararı aldık," dedi.

Afrika Birliği ve BM Güvenlik Konseyi

Nijer, Afrika Birliği'nin olaylar karşısındaki sessizliğine duyduğu üzüntüyü ifade ederek, meseleye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündeme getireceklerini belirtti.

Ukrayna'nın İlişki Kesimi

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov, Cezayir sınırında Mali ordusuna karşı savaşan "silahlı terörist gruplara" destek verdikleri öne sürülen söylemlerin ardından, 4 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin kesildiğini belirtti.

Çatışmalar ve Kayıplar

Tinzaouatene kasabasında, 25-28 Temmuz tarihleri arasında Mali ordusu ve Tuareg isyancıları arasında çatışmalar meydana geldi. Mali ordusu önemli kayıplar vermişken, Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) da Mali ordusunun bozguna uğratıldığını iddia etti.

Wagner Grubu'na Yönelik Suçlamalar

Rus Telegram hesapları, Wagner grubuna bağlı yaklaşık 50 askerin çatışmalarda yaşamını yitirdiğini ve Rus komutan Sergey Şevçenko'nun hayatını kaybettiğini öne sürdü. Yusov, Tuareg isyancılarının Wagner'e karşı istihbarat bilgisi aldığını iddia etti.

Bu çatışma, Wagner'in Afrika'daki en büyük kayıplarından biri olarak değerlendiriliyor.

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