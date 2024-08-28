Nijerya, ABD'nin Gönderdiği 10 Bin Doz M Çiçeği Aşısını Aldı

Nijerya, ABD'den Gelen M Çiçeği Aşılarını Teslim Aldı

Afrika'nın en yoğun nüfuslu ülkesi Nijerya, M çiçeği (mpox) virüsü ile mücadele etmek amacıyla ABD tarafından gönderilen 10 bin doz aşıyı teslim aldı. Aşılar, ABD'nin Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla gönderildi.

Teslim Töreni ve Açıklamalar

Aşının teslimi, başkent Abuja'da gerçekleşti. Törene ABD'nin Abuja Büyükelçisi Richard Mills ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Daimi Sekreteri Daju Kachillom ve birçok önemli isim katıldı. Büyükelçi Mills, aşıların Nijerya hükümetinin mevcut mpox salgınına müdahalesine destek olacağını ifade etti.

Nijerya'daki Mpox Vakaları

Nijerya, bu yıl içinde toplamda 39 mpox vakası kaydetmiş durumda. Bunun yanı sıra, hükümet enfeksiyonun yayılmasını önlemek için uluslararası yolcular için bir sağlık beyanı formu hazırlamıştır.

Afrika Birliği'nden Acil Durum İlanı

Afrika Birliği, kıta genelinde hızla yayılan mpox virüsü nedeniyle bir acil durum ilan etmiştir. Bu virüs, kemirgen hayvanlar ve enfekte bireylerden insanlara bulaşmaktadır.

Mpox Hastalığı ve Belirtileri

Mpox virüsünün ilk belirtileri, virüsün bedenle teması sonrası 5 ila 21 gün içerisinde ortaya çıkabilir. Belirtiler arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar bulunmaktadır. Mevcut bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte, antiviral ilaçlar ile tedavi edilmektedir. Vakaların büyük bölümü hastalığı hafif geçirerek birkaç hafta içinde iyileşmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), “maymun çiçeği” hastalığını 2022 yılında ırkçılık ve ayrımcılık kaygıları dolayısıyla “mpox” olarak yeniden adlandırmıştır.