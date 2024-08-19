Nijerya, Çalınan Tarihi Eserlerin İadesi İçin Yasalarını Güçlendiriyor

Nijerya Hükümeti Tarihi Eserlerin İadesine Yönelik Adımlar Atıyor

Nijerya, sömürgecilik döneminde Avrupa'ya kaçırılan tarihi eserlerin geri iadesini tesis etmek amacıyla yasalarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Başkanı Olanipekun Olukayode'nin açıklamalarına göre, bu hamle ile tarihi eserlerin ülkeye dönüşü daha da kolaylaşacak.

Yenilikçi Planlar ve Hedefler

Olukayode, Abuja'da düzenlenen "Afrika'da Yolsuzlukla Mücadele Kurumları Ağı" toplantısında konuştu. Toplantıda, Nijerya hükümetinin şu anki yasa düzenlemelerini güçlendirerek tarihi eserlerin geri iadesini daha da etkin hale getirmek için çalıştığını belirtti. Bunun yanı sıra, Afrika genelindeki varlıkların geri kazanımına yönelik bölgesel yasaların da güçlendirilmesine dair planlar üzerinde durdu.

Tarihi Eserler ve İade Süreci

Nijerya'ya ait tarihi eserlerin çoğu, ABD ve Avrupa'daki çeşitli müzelerde sergilenmekte. Sömürge öncesi dönemden kalma "Oba" bronz heykeli gibi önemli eserler, ülkeler arasında zaman zaman gerilim yaratan bir konu olmaktadır. Nijerya, özellikle İngiltere gibi ülkeleri tarihi eserlerin iadesi konusunda ikna etmeye devam ediyor, ancak bu konuda bazı sıkıntılar yaşanmakta.