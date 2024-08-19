Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nijerya, Çalınan Tarihi Eserlerin İadesi İçin Yasalarını Güçlendiriyor

Nijerya hükümeti, sömürge döneminde çalınan tarihi eserlerin geri iadesini kolaylaştırmak amacıyla yasalarını güçlendirme planları yapıyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 21:09
Nijerya, Çalınan Tarihi Eserlerin İadesi İçin Yasalarını Güçlendiriyor

Nijerya Hükümeti Tarihi Eserlerin İadesine Yönelik Adımlar Atıyor

Nijerya, sömürgecilik döneminde Avrupa'ya kaçırılan tarihi eserlerin geri iadesini tesis etmek amacıyla yasalarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Başkanı Olanipekun Olukayode'nin açıklamalarına göre, bu hamle ile tarihi eserlerin ülkeye dönüşü daha da kolaylaşacak.

Yenilikçi Planlar ve Hedefler

Olukayode, Abuja'da düzenlenen "Afrika'da Yolsuzlukla Mücadele Kurumları Ağı" toplantısında konuştu. Toplantıda, Nijerya hükümetinin şu anki yasa düzenlemelerini güçlendirerek tarihi eserlerin geri iadesini daha da etkin hale getirmek için çalıştığını belirtti. Bunun yanı sıra, Afrika genelindeki varlıkların geri kazanımına yönelik bölgesel yasaların da güçlendirilmesine dair planlar üzerinde durdu.

Tarihi Eserler ve İade Süreci

Nijerya'ya ait tarihi eserlerin çoğu, ABD ve Avrupa'daki çeşitli müzelerde sergilenmekte. Sömürge öncesi dönemden kalma "Oba" bronz heykeli gibi önemli eserler, ülkeler arasında zaman zaman gerilim yaratan bir konu olmaktadır. Nijerya, özellikle İngiltere gibi ülkeleri tarihi eserlerin iadesi konusunda ikna etmeye devam ediyor, ancak bu konuda bazı sıkıntılar yaşanmakta.

İLGİLİ HABERLER

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

Final sezonu ekranlara veda eden dizi izlenme rekorı kırdı!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

1 ay sonra 45 bin TL hesabınızda! Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte banka banka faiz getirileri

İŞKUR'dan dev personel alımı! Binlerce meslek yüzbinlerce kişi için iş fırsatı az önce başladı

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları