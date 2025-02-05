Nijerya'da 11 Çinli Siber Dolandırıcılık Suçlamasıyla Mahkemeye Çıkarıldı

Nijerya'da 11 Çinli Siber Dolandırıcılık Suçlamasıyla Yargılanıyor

Nijerya, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından yapılan operasyonda 11 Çin vatandaşını siber dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla mahkemeye sevk etti.

Gözaltı ve Mahkeme Süreci

EFCC'nin yaptığı yazılı açıklamada, Lagos'ta gerçekleştirilen operasyon neticesinde gözaltına alınan bu kişilerin, Lagos Federal Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldığı bildirildi. Suçlamaları reddeden sanıklar, siber suçlar, siber terörizm, sahte belge bulundurma ve kimlik hırsızlığı gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Nijerya'da Artan Siber Suçlar

Nijerya, son bir yıl içindeki artan siber suçların etkisiyle 500 milyon dolardan fazla ekonomik zarara uğramış durumda. Bu durum, ülkenin siber güvenlik alanındaki mücadelelerini daha da kritik bir hale getiriyor.