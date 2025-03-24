Nijerya'da 12 Mahkum Hapishaneden Firar Etti

Nijerya'nın Kogi eyaletinde, Kotonkarfe bölgesindeki bir hapishaneden 12 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Kogi Enformasyon Komiseri Kingsley Fanwo, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde hapishaneden firar eden bazı mahkumların tespit edildiğini belirtti.

Firar sırasında bir mahkumun yakalandığını aktaran Fanwo, firan eden 12 mahkumun yakalanması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Olayı "talihsiz" olarak nitelendiren Fanwo, vatandaşlara eyalet hükümetinin, olayın tekrarlanmasını önlemek için gereken tedbirleri alacağına dair güvence verdi.