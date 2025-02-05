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Nijerya'da 12 Milyon Kız Çocuğu Rahim Ağzı Kanseri Aşısı Oldu

Nijerya, rahim ağzı kanserine karşı 12 milyondan fazla kız çocuğunu aşılayarak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 01:47
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 01:47
Nijerya'da 12 Milyon Kız Çocuğu Rahim Ağzı Kanseri Aşısı Oldu

Nijerya'da Umut Verici Aşılama Kampanyası

Afrika'nın önde gelen ülkelerinden Nijerya, rahim ağzı kanseri vakalarını azaltmak amacıyla geliştirdiği aşı kampanyası ile dikkat çekiyor. Ülkede, 12 milyondan fazla kız çocuğunun aşılandığı bildirildi.

Sağlık Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar

Sağlık ve Sosyal Refahtan Sorumlu Devlet Bakanı Iziaq Adekunle Salako, gerçekleştirdiği açıklamada, rahim ağzı kanserinin başlıca nedeni olan insan papilloma virüsü (HPV) ile etkili bir mücadele yürütmek için 2023 yılında başlatılan ülke çapındaki aşılama kampanyasının başarıyla sürdüğünü vurguladı.

Aşılama Süreci ve Toplumsal Destek

Salako, şimdiye kadar 12 milyondan fazla kız çocuğuna aşılama yapıldığını belirterek, "Bu başarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor." dedi. Salako ayrıca, ebeveynlere, toplum liderlerine ve paydaşlara, genç kızları önlenebilir kanserlere karşı korumak amacıyla aşılama programına destek olmaları çağrısında bulundu.

Rahim Ağzı Kanseri Korkutuyor

Nijerya'darahim ağzı kanseri, 15-44 yaş arası kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türü olup, kanser kaynaklı ölümler arasında ikinci sırada yer almaktadır. Ülkede her yıl ortalama 764 kişi rahim ağzı kanserinden yaşamını yitiriyor.

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