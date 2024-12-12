Nijerya'da 129 Bin Terörist Teslim Oldu: Terörle Mücadelede Önemli Başarılar

Nijerya'da Terörle Mücadelede Önemli Bir Dönüm Noktası

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, son beş ay içinde 129 binden fazla teröristin askerlere teslim olduğu duyuruldu. Yerel basında çıkan haberlere göre, bu süreçte önemli gelişmeler kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı'nın Açıklamaları

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, Doha'da düzenlenen 18. Afrika Güvenlik İzleme Konferansı'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Musa, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda kaydedilen başarıları gündeme getirdi.

Çocuklar ve Kadınlar da Teslim Oldu

10 Temmuz - 9 Aralık tarihleri arasında 129 bin 419 teröristin teslim olduğunu belirten Musa, bu kişilerin arasında çocuklar ve kadınların da bulunduğunu ifade etti.

Sosyoekonomik Kalkınmaya Katkı Sağlıyor

Musa, terörle mücadelede elde edilen bu başarının Nijerya'da sosyoekonomik kalkınmayı desteklediğini ve ülkenin daha barışçıl bir topluma doğru ilerlemesini sağladığını vurguladı.

Uzun Süredir Devam Eden Sorunlar

Nijerya, uzun yıllardır silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ancak, bu son gelişmeler, ülkenin terörle mücadelesinde yeni bir umut ışığı olarak değerlendiriliyor.