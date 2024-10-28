Nijerya'da 15 Bin Doktor Yurt Dışına Gitti

Nijerya'da Doktor Göçü

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, 2023 yılında ciddi bir sorunla karşı karşıya. Bu yıl toplamda 15 bin doktor, düşük maaş ve kötü çalışma koşullarının etkisiyle yurt dışına gitmeyi tercih etti.

Doktorlar Haftasında Açıklama

Nijerya Tıp Derneği (NMA) Kano Eyaleti Başkanı Abdurrahman Ali, Doktorlar Haftası etkinlikleri kapsamında yaşanan durumu değerlendirerek, Nijeryalı doktorların daha iyi bir yaşam arayışında yurt dışına çıkmasının son derece üzücü olduğunu belirtti.

Yurtdışına Giden Doktorlar

Ali, bu yıl yurt dışına giden doktorların çoğunlukla ABD, Kanada, İngiltere, Avusturya ve diğer Avrupa ülkelerine yerleştiğini ifade etti.

Doktorların Değerini Bilinmiyor

Abdurrahman Ali, doktorların ülkede yeterince değer görmediğini vurguladı: "Adil ücretlendirme, maaş rakamından daha fazlasıdır; bu, değerimizin tanınmasıdır. Mükemmellik için bir motivasyon kaynağı ve sağlık hizmetlerinde tükenmişliğe karşı bir güvencedir," şeklinde konuştu.

Greve Giden Doktorlar

Buna ek olarak, Nijerya'daki doktorlar, maaşlarının zamanında ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle sık sık greve gitmektedir.