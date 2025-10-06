Nijerya'da 16 Milyon Çocuğu Kapsayan Ulusal Aşı Kampanyası

Açılış ve katılımcılar

Nijerya hükümeti, ülke genelinde 16 milyon çocuğu hedefleyen geniş çaplı bir aşılama kampanyasını resmen başlattı. Kampanyanın açılış töreni, başkent Abuja'daki Devlet Başkanlığı Konukevi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Oluremi Tinubu, Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammad Ali Pate ile uluslararası kalkınma ortaklarının temsilcileri katıldı.

Hedeflenen hastalıklar ve yaş grubu

Bakan Pate, kampanya kapsamında kızamık, çocuk felci ve diğer ihmal edilmiş tropikal hastalıklara karşı çalışmalar yürütüleceğini; özellikle 9 ila 14 yaş arasındaki çocuklara kızamık-kızamıkçık aşısı uygulanacağını açıkladı.

Amaç ve strateji

Programın öncelikli hedefi, 2030 yılına kadar kızamığı ortadan kaldırmak ve ülke çapında bağışıklama hizmetlerini güçlendirmektir. Bakan Pate, entegre sağlık kampanyalarının çocuk ölümlerinin azaltılması ve salgın hastalıkların kontrol altına alınması açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kampanya, rutin aşılama hizmetlerinin güçlendirilmesi, gözetim ve salgınlara müdahale kapasitesinin artırılması, kızamık ve kızamıkçık hastalıklarının birinci basamak sağlık hizmetleriyle bütünleştirilmesi ile yenilikçi teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi gibi stratejik hedefleri içeriyor.