Nijerya'da 16 Milyon Çocuğu Kapsayan Ulusal Aşı Kampanyası

Nijerya, kızamık, çocuk felci ve diğer ihmal edilmiş tropik hastalıklara karşı 16 milyon çocuğu kapsayan ulusal aşılama kampanyasını başlattı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 19:37
Nijerya'da 16 Milyon Çocuğu Kapsayan Ulusal Aşı Kampanyası

Nijerya'da 16 Milyon Çocuğu Kapsayan Ulusal Aşı Kampanyası

Açılış ve katılımcılar

Nijerya hükümeti, ülke genelinde 16 milyon çocuğu hedefleyen geniş çaplı bir aşılama kampanyasını resmen başlattı. Kampanyanın açılış töreni, başkent Abuja'daki Devlet Başkanlığı Konukevi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Oluremi Tinubu, Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammad Ali Pate ile uluslararası kalkınma ortaklarının temsilcileri katıldı.

Hedeflenen hastalıklar ve yaş grubu

Bakan Pate, kampanya kapsamında kızamık, çocuk felci ve diğer ihmal edilmiş tropikal hastalıklara karşı çalışmalar yürütüleceğini; özellikle 9 ila 14 yaş arasındaki çocuklara kızamık-kızamıkçık aşısı uygulanacağını açıkladı.

Amaç ve strateji

Programın öncelikli hedefi, 2030 yılına kadar kızamığı ortadan kaldırmak ve ülke çapında bağışıklama hizmetlerini güçlendirmektir. Bakan Pate, entegre sağlık kampanyalarının çocuk ölümlerinin azaltılması ve salgın hastalıkların kontrol altına alınması açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kampanya, rutin aşılama hizmetlerinin güçlendirilmesi, gözetim ve salgınlara müdahale kapasitesinin artırılması, kızamık ve kızamıkçık hastalıklarının birinci basamak sağlık hizmetleriyle bütünleştirilmesi ile yenilikçi teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi gibi stratejik hedefleri içeriyor.

İLGİLİ HABERLER

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
2
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
3
Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler
4
Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu New York'ta Gerçekleşti
5
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
6
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 86 Kişi Tutuklandı

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza