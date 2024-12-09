Nijerya'da 19 Kaçak Petrol Arıtma Tesisi Kapandı

Nijerya'da Kaçak Petrol Operasyonu

Afrika'nın en büyük petrol ve doğal gaz zengini olan Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı bir şekilde rafine edildiği belirtilen 19 tesis kapatıldı. Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, ordu güçlerinin Nijer Deltası'ndaki petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlarına devam ettiğini duyurdu.

Operasyonun Detayları

Danjuma, gerçekleştirilen operasyonlarda petrol taşıyan tankerler ile toplam 21 teknenin ele geçirildiğini bildirdi. Ayrıca, 170 bin litre çalınmış petrolün de operasyonlar sırasında yakalandığı ifade edildi.

Petrol Hırsızlığının Ekonomik Etkileri

Nijerya'daki petrol hırsızlığı, ülkenin ekonomisi üzerinde önemli olumsuz etkiler yaratıyor. Nijeryalı senatör Ned Nwoko, 2023 yılında artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına yönelik saldırılar nedeniyle 3 milyar dolardan fazla zararın meydana geldiğini açıkladı.

Nijerya'nın Petrol Rezervleri

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olup, bu miktar dünya petrol rezervlerinin %3,1'ini oluşturmaktadır. Ham petrol üretiminde dünya genelinde ilk 15 ülke arasında bulunan Nijerya, aynı zamanda en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke konumundadır ve petrol ihracatı bakımından 6. sıradadır.

Petrol yataklarının yoğun şekilde bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına yönelik sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar da sıklıkla yaşanmaktadır.